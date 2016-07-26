德國大選｜德國選民討論交通燈、牙買加定肯尼亞上台，究竟說甚麼？

德國國會大選勝負難料，超過三分一選民在投票前表示難以抉擇，很大機會無政黨能取得國會過半數議席，須組聯合政府，在社民黨表明不會再與基民盟組成聯合政府後，目前的兩黨共同執政或不會再現，很可能首度由3個政黨組執政聯盟。德國選民以各黨的代表顏色，如社民黨的紅色、基民盟的黑色、綠黨的綠色和自由民主黨的黃色，排列出執政聯盟的組成模式，結果變成「交通燈」、牙買加(國旗顏色)、肯尼亞(國旗顏色)、德國(國旗顏色)和紅紅綠之爭。如果交通燈勝出，那是中間左翼上台，由社民黨、自由民主黨和綠黨組聯合政府；若是基民盟的保守派，則是牙買加勝出。

德國踏入後默克爾時代 選民：今次德國大選很特別

今次選舉將產生新總理，接替執政長達16年的默克爾。在柏林，前往投票的48歲社工Wiebke Bergmann說，因默克爾的卸任，令今次大選很特別，「直至今早，我仍難以決定想誰人出任新總理，3名候選人都未能打動我。3人看來都是好人，但我不確定他們能否勝任總理一職」。

德國踏入後默克爾時代 選民：結果影響未來幾代

在柏林左翼票倉選區Kreuzberg，41歲網上銀行經理Jan Kemper關注氣候變化和德國緩慢的數碼發展，他讚揚默克爾的危機管理，惟這些重要議題都被忽略。他說：「之前的選舉，只影響未來兩至四年，但今次的決定將影響未來幾代。」

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