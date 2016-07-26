德國大選｜掌政16年歐洲穩定象徵 默克爾繼任人選民：揀唔落手

德國國會選舉昨投票，將決定誰人接替執政16年的默克爾(Angela Merkel)出任總理，帶領屬全球第四大經濟體系的德國。民調顯示，默克爾所屬的基民盟，稍微落後獲26%支持率的社民黨1個百分點，綠黨則以16%支持率排第三。由於選情接近，加上複雜的選舉制度，或需時才知最終勝出者。默克爾任內歷2007至08年全球金融危機、英國脫離歐盟，以至近年的新冠肺炎疫情，被為視歐洲穩定象徵；有選民稱對繼任她的候選人，「揀唔落手」。

67歲的默克爾是德國歷來第二在位最長的總理，接替她的候選人分別是其長期盟友、基民盟黨魁拉舍特(Armin Laschet)，以及左翼社民黨領袖肖爾茨(Olaf Scholz)和綠黨領袖貝爾伯克(Annalena Baerbock)。拉舍特早前視察水災時大笑令民望下跌，昨投票後更違規將選票向外對摺展示投票給誰，當局雖無取消其投票，但他被抨擊犯低級錯誤。肖爾茨為現任副總理兼財長，其理念與默克爾相近，又在疫情下推刺激計劃紓民困，在3人中支持率較高。有選民昨稱「直至今早，我仍難以決定想誰人出任新總理，3名候選人都未能打動我。3人看來都是好人，但我不確定他們能否勝任總理一職」。

綠黨或成造王者 主張強硬應對中國

民調估計無政黨獲超過三成得票，肖爾茨已表示無意再與基民盟聯合執政，德國很可能首次由3個政黨組執政聯盟，綠黨有機會成造王者。基民盟或社民黨勝出，均可能與綠黨和親商界的自由民主黨組新政府，綠黨對中國立場強硬，而肖爾茨主張歐盟一體化，或將跟隨歐盟對中國愈趨強硬，有別默克爾與中國保持合作關係。

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