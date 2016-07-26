德國大選｜歐洲最大經濟體 德國改左翼上台會怎樣？

德國今日的國會選舉標誌這個歐洲最大經濟體系的新一章，選前民調顯示左翼社民黨最有機會勝出。在目前的執政聯盟中，社民黨「屈居」總理默克爾所屬的基民盟之下，其領袖肖爾茨已表明無意再與對方聯合執政，而民調支持度排第三的綠黨在國會的議席有機會增加逾一倍；若社民黨勝出，可能與綠黨和親商界的自由民主黨組成執政聯盟，令德國的經濟政策向左傾，以及對中國政策變強硬，德國在默克爾掌政時傾向與中國維持友好關係。

社民黨與綠黨上台 對中國政策或改變

銀行界預測除了上述3黨結盟，另一可能性是目前執政的基民盟險勝，但似乎仍須與綠黨和自由民主黨聯合執政。雖然社民黨、綠黨加上自由民主黨的執政聯盟或令政策左傾，但影響將少過社民黨、綠黨和極左「左翼黨」(Die Linke)結盟執政，後者有可能重新社會財富分配，以及向富人開刀徵稅，但市場分析認為此可能性很低。帶領執政黨基民盟出戰的拉舍特及其他歐盟領袖在投票前則警告，社民黨可能與綠黨和左翼黨組聯合政府，左翼黨反北約(NATO)和德軍派駐海外。這個組合會否成事雖令外界質疑，惟或令選民起戒心，改投基民盟。另外，綠黨對中國立場較為強硬，而肖爾茨主張歐盟一體化，或將跟隨歐盟對中國愈趨強硬。

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