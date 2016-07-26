Am730
Am730
Am730
Am730
News
德國大選｜開始投票誕新總理　德國踏入後默克爾時代
5 小時前
#Hashtags
德國大選默克爾基民盟社民黨綠黨拉舍特肖爾茨
德國大選｜開始投票誕新總理　德國踏入後默克爾時代
news-images
領導執政黨基民盟的拉舍特與妻子今日到票站投票。(美聯社)
 news-images
肖爾茨領導的社民黨領先1個百分點，選情緊湊，他與妻子一起抵達票站。(美聯社)

德國國會選舉今日投票，將決定誰人接替執政16年的默克爾(Angela Merkel)出任總理，帶領屬全球第四大經濟體系的德國。投票將在香港時間今晚10時結束，民調顯示，默克爾所屬的基民盟，稍微落後獲26%支持率的社民黨1個百分點，綠黨則以16%支持率排第三。由於選情接近，加上複雜的投票制度，預料或需時才知最終勝出者。

news-images
未有政黨支持率超過三成，綠黨領袖貝爾伯克或成造王者。(美聯社)

德國後默克爾時代 綠黨或成造王者

67歲的默克爾自2005年上台後，被視為歐洲的穩定象徵，而接替她的候選人分別是其長期盟友、基民盟黨魁拉舍特(Armin Laschet)，以及左翼社民黨領袖肖爾茨(Olaf Scholz)和綠黨領袖貝爾伯克(Annalena Baerbock)。肖爾茨為現任副總理兼財長，其理念與默克爾相近，又在疫情下推刺激計劃紓民困，在3人中支持率較高。不過，民調估計無政黨可取得超過三成得票，後默克爾時代德國政府的組成存在變數。過去8年來由基民盟和社民黨聯合執政，惟在過去10年，其他政黨支持度日增，對中國態度強硬的綠黨今次選舉更可能成為造王者。

news-images
默克爾(左)昨為黨友拉舍特拉票。(美聯社)

默克爾任內團結歐洲 與中美維持良好關係

默克爾是德國歷來第二在位最長的總理，在2007至08年全球金融危機、英國脫離歐盟，以至近年的新冠肺炎疫情，她皆扮演穩定軍心的角色。她亦是歐洲整合的推手，並致力與美國和中國維持緊密關係，其卸任對德國、歐盟，以至全球都帶來不明朗因素。

德國大選｜開始投票誕新總理 德國踏入後默克爾時代

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/德國大選｜開始投票誕新總理　德國踏入後默克爾時代-286254
#Hashtags
德國大選默克爾基民盟社民黨綠黨拉舍特肖爾茨
Am730

車Cam直擊｜惡漢衝斑馬線險撞母女惹議　司機下午被捕房車拖走檢驗

北京環球影城｜員工偷拍遊客裙底斷正 手機藏大量不同受害人裙底照

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
車Cam直擊｜惡漢衝斑馬線險撞母女惹議　司機下午被捕房車拖走檢驗
Am730
Am730
北京環球影城｜員工偷拍遊客裙底斷正 手機藏大量不同受害人裙底照
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多