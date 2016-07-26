德國大選｜開始投票誕新總理 德國踏入後默克爾時代

德國國會選舉今日投票，將決定誰人接替執政16年的默克爾(Angela Merkel)出任總理，帶領屬全球第四大經濟體系的德國。投票將在香港時間今晚10時結束，民調顯示，默克爾所屬的基民盟，稍微落後獲26%支持率的社民黨1個百分點，綠黨則以16%支持率排第三。由於選情接近，加上複雜的投票制度，預料或需時才知最終勝出者。

德國後默克爾時代 綠黨或成造王者

67歲的默克爾自2005年上台後，被視為歐洲的穩定象徵，而接替她的候選人分別是其長期盟友、基民盟黨魁拉舍特(Armin Laschet)，以及左翼社民黨領袖肖爾茨(Olaf Scholz)和綠黨領袖貝爾伯克(Annalena Baerbock)。肖爾茨為現任副總理兼財長，其理念與默克爾相近，又在疫情下推刺激計劃紓民困，在3人中支持率較高。不過，民調估計無政黨可取得超過三成得票，後默克爾時代德國政府的組成存在變數。過去8年來由基民盟和社民黨聯合執政，惟在過去10年，其他政黨支持度日增，對中國態度強硬的綠黨今次選舉更可能成為造王者。

默克爾任內團結歐洲 與中美維持良好關係

默克爾是德國歷來第二在位最長的總理，在2007至08年全球金融危機、英國脫離歐盟，以至近年的新冠肺炎疫情，她皆扮演穩定軍心的角色。她亦是歐洲整合的推手，並致力與美國和中國維持緊密關係，其卸任對德國、歐盟，以至全球都帶來不明朗因素。

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