德國聖戰新娘坐視5歲童奴被曬死 判囚10年

一名來自德國的「伊斯蘭國」(ISIS)「聖戰新娘」，在2015年坐視丈夫將出身伊拉克北部少數民族「雅茲迪」(Yazidi)的5歲女童奴隸活活曬死，在德國慕尼黑法院被控奴役形式下危害人類罪成，被判處10年有期徒刑。

綜合報道，ISIS在2014年占領伊拉克城市Mosul等地，俘虜上千名雅茲迪婦女及兒童當作奴隸，來自德國的「聖戰新娘」Jennifer Wenisch與丈夫Taha al-Jumailly在2015年買下一名雅茲迪婦人與一名5歲女孩作為家奴。根據檢方陳述，5歲女孩因為生病而弄濕床墊，遭Taha al-Jumailly用鐵鍊綑綁在屋外作為懲罰，女孩最終在烈日下活生生被曬死，Jennifer Wenisch全程坐視不理，放任丈夫虐死女童，據法院說法，Jennifer Wenisch甚至曾恐嚇女童若不停止哭泣，就開槍射她。

案件為ISIS戰士迫害雅茲迪人案例之一

2016年，Jennifer Wenisch在土耳其被捕，被引渡回德國受審，審訊因新冠肺炎疫情等原因延期約2年半。德國慕尼黑法院日前宣判，Jennifer Wenisch奴役虐待兒童致死、危害人類判9年徒刑，加入恐怖組織判2年6個月，合共判處10年徒刑。

Jennifer Wenisch為全球首批ISIS戰士迫害雅茲迪人遭審判的案例之一，其丈夫Taha al-Jumailly則在德國法蘭克福等待受審。

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