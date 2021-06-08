德國：應廢除歐盟個別成員國否決權 匈牙利：應避免對華新冷戰

德國外長馬斯表示，歐盟應該廢除個別成員國對歐盟外交政策措施的否決權，以免讓歐盟淪為人質，令歐洲的凝聚力面臨風險。

馬斯無點名任何國家，但指，歐盟不能任由個別國家以否決權「挾持」歐盟，影響歐盟的外交政策，可則將危及歐盟的凝聚力。

早前有德國官員批評匈牙利在4月曾否決歐盟有關中國實施《港區國安法》的聲明。

匈牙利總理指對香港聲明無關重要

匈牙利總理歐爾班發表文章，指匈牙利因為拒絕簽署一份政治上無關重要的聲明，遭到以德國左翼為首的歐洲左翼攻擊，他形容形容，這份聲明令歐盟看起來像一隻可憐的紙老虎，近年這種常見、受國內政治考慮推動的外交政策，令歐盟的外交立場淪為笑柄，必須停止。在對華立場上，歐盟必須防止冷戰政策和文化在世界政治上出現。

匈牙利在歐爾班領導下，同中國的關係較切，匈牙利上月拒絕歐盟同非洲、加勒比海及太平洋國家展開新的貿易和發展協議，拒絕支持歐盟呼籲以巴在上月的衝突停火。