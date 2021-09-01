德州男尿道排便 精液尿從肛門出

美國德州一名33歲男子兩年來，從肛門排出「相當多」的精液和尿液，小便中也有現糞便，惟他一直沒有求醫，直至睾丸痛了5天才去檢查身體。醫生發現他的前列腺和直腸不正常地連接，導致他的尿、糞便和精液從「非一般」地方排出。

此特殊病例在醫學期刊Cureus刊登，該男子出現罕見狀況「直腸－前列腺瘺管」(rectal-prostate fistula)。前列腺分泌前列腺液組成精液一部分，而直腸儲存糞便，該罕見情況令液體在兩者之間來回，導致肛門排出精液，每年100萬人中僅5人現此狀況。「直腸－前列腺瘺管」最常見徵狀是尿液裡有糞便和血，以及尿道受感染。研究團隊指，精液經過直腸排出屬罕見徵狀。

前列腺與直腸罕見「連接」

患者需做手術關閉前列腺與直腸之間的「通道」。醫生警告若置之不理，將導致尿道常受感染、腎臟受感染，甚至造成可致命的膿毒症。至於今次病例，男事主兩年前因吸食毒品陷昏迷插尿管，可能因為插錯位，令尿管的氣囊過早充氣，導致前列腺與直腸之間出現通道。