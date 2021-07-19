心碎｜被主人棄路邊 雪橇犬追著車尾 (有片)

美國德州有狗主將飼養的雪橇犬棄置路邊，然後駕車揚長而去，可憐的雪橇犬追著車尾跑，最終目送主人的車子遠離。短片在網上傳開後惹起公憤，警方以虐待動物罪名，拘捕了68歲的狗主，並准他以5,000美元(約3.9萬港元)保釋。

片段可見一輛汽車停在路邊，一名男子解開雪橇犬的狗帶，從車旁倒後鏡可見司機座位上坐了一名白髮男子。雪橇犬並不知自己慘遭遺棄，乖乖地坐著讓該男子解下頸上狗帶，男子然後頭也不回地坐上車頭客位，之後車子駛離路旁，雪橇犬尾隨追著，最後追不上車子，場面令人心碎。

警方並無透露被捕的狗主Antonio Campos是否就是坐在司機位的男子，有報道指當局正調查事件，或拘捕另一人。短片上周二在社交網瘋傳，不少網友批評狗主的做法，「他們怎忍心這樣做，可怕的人」。另有留言稱，看見此情況憤怒到爆。有人指，看了心痛，狗狗真可憐，牠們只懂愛人類。拍片者報警後，那隻雪橇犬被送往拯救犬隻組織，並改名為Nanook，在24小時內已獲一個家庭領養，領養者稱看了該短片感到心痛。