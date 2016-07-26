心臟科醫生揭事主4年前確診冠心病 可排除打針與死亡直接關係

本港首宗接種新冠疫苗後離世的個案，昨在死因裁判庭續審。專家證人心臟科專科醫生周慕慈在庭上供稱，63歲事主李宇根2017年確診冠心病，身體3條血管嚴重閉塞，並有長期吸煙、「三高」等高危因素，但事主無遵從醫生建議到專科求醫。另外，事主過去數年的心電圖出現變化，周相信他在2015至2021年間曾出現心肌梗塞。



周慕慈又供稱，事主離世當日心電圖沒有異樣，亦沒有出現肌肉酵素上升，因此推斷如早前作供的其他專家所言，事主早於去世前兩至三周出現心肌梗塞，並因突發性心臟衰竭入院。至於事主當日報稱氣促惡化，周則認為是因為急性肺水腫。

對於另一專家證人、港大內科藥理科臨床教授張文勇上周供稱，不能排除接種疫苗與心肌梗塞情況惡化有關，周慕慈認為，雖無法完全排除可能性，但相信情況不太可能。

心臟科醫生揭事主4年前確診冠心病 可排除打針與死亡直接關係