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心臟科醫生揭事主4年前確診冠心病 可排除打針與死亡直接關係
1 小時前
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新型肺炎新冠疫苗疫苗接種科興疫苗死亡個案官涌疫苗接種中心新冠肺炎
心臟科醫生揭事主4年前確診冠心病 可排除打針與死亡直接關係
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事主生前在官涌疫苗接種中心打首針科興。(資料圖片)

本港首宗接種新冠疫苗後離世的個案，昨在死因裁判庭續審。專家證人心臟科專科醫生周慕慈在庭上供稱，63歲事主李宇根2017年確診冠心病，身體3條血管嚴重閉塞，並有長期吸煙、「三高」等高危因素，但事主無遵從醫生建議到專科求醫。另外，事主過去數年的心電圖出現變化，周相信他在2015至2021年間曾出現心肌梗塞。
 

周慕慈又供稱，事主離世當日心電圖沒有異樣，亦沒有出現肌肉酵素上升，因此推斷如早前作供的其他專家所言，事主早於去世前兩至三周出現心肌梗塞，並因突發性心臟衰竭入院。至於事主當日報稱氣促惡化，周則認為是因為急性肺水腫。

對於另一專家證人、港大內科藥理科臨床教授張文勇上周供稱，不能排除接種疫苗與心肌梗塞情況惡化有關，周慕慈認為，雖無法完全排除可能性，但相信情況不太可能。

心臟科醫生揭事主4年前確診冠心病 可排除打針與死亡直接關係

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/心臟科醫生揭事主4年前確診冠心病-可排除打針與死亡直接關係-292127
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