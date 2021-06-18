忍唔到手｜比利時駐韓大使華裔夫人 涉摑清潔工被推跌 月前曾摑店員

月前曾因掌摑店員，而觸發外交風波及反華情緒的比利時駐韓大使雷斯庫伊(Peter Lescouhier)夫人相雪秋，周一早上在首爾中部一個公園內，與一名65歲清潔女工發生衝突。據報相雪秋摑了清潔女工兩巴，之後被對方推倒在地。

65歲清潔女工︰被相雪秋摑了兩巴 踢飛飯盒

當地傳媒指，相雪秋被清潔女工觸碰後，雙方便打了起來，警員到場時二人均表明不欲追究。相雪秋被清潔工推倒在地，需送院治療。但清潔女工當日下午主動報案，稱改變主意想控告相雪秋。女工聲稱是相雪秋掌摑她在先，更打了她兩巴，還踢飛她放在一旁的飯盒；又聲稱兩周前曾被相雪秋侮辱，指她當時在公園椅子上拾到一部手機，四處尋找物主之際，被相雪秋朝面部掟紙巾。

相雪秋月前掌摑店員掀風波 免被起訴

相雪秋月前曾捲入另一宗「摑人案」。首爾一間服裝店的女店員，4月9日指控被相雪秋掌摑，並有店內閉路電視片段為證。據報當日相雪秋在店內逗留約一小時、試了多件衣服後，沒有購物便離開，女店員誤會她偷竊追出，查問後道歉返回店內，相雪秋隨即折返大興問罪之師，期間曾掌摑女店員。

警方其後立案調查，但外界關注相雪秋享有外交豁免權，很可能不被起訴，事件引發部分韓民不滿，有人甚至認為「中國人輕視韓人」。比利時外交部其後稱願意放棄外交豁免權，但有韓媒表示，這僅代表比方願意接受警方調查。最終警方於6月23日中止調查該案，指相雪秋有行使外交豁免權。

比利時外交部較早前指，雷斯庫伊因夫人涉嫌掌摑女店員一事，不適合繼續留任，今夏將結束任期返國。韓媒最新消息稱，雷斯庫伊會於本月稍後離開南韓。