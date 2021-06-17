Am730
Am730
Am730
Am730
News
忘年之交｜疫情與外隔絕 2歲男童與99歲鄰居婆婆成好友
5 小時前
#Hashtags
忘年之交獨居老人朋友
忘年之交｜疫情與外隔絕 2歲男童與99歲鄰居婆婆成好友
news-images
2歲的Benjamin Olson與99歲的Mary O’Neill在疫情下成為好朋友。(互聯網)
 news-images
他們會定時在隔著兩家後園的圍欄見面問好。(互聯網)

在新冠肺炎疫情下，不少人要與家人分隔兩地，明尼蘇達州一名99歲婆婆的孫兒和曾孫都住在其他州份，在爆疫初期自己一個人在家，意外地與一名2歲鄰居小男孩成為忘年之交；兩人經常在分隔兩屋的圍欄見面，又一起玩吹泡泡。

Mary O’Neill的丈夫37年前去世，她今年12月便滿100歲，非常開心2歲的Benjamin Olson能陪伴她。Benjamin母親說，因防疫措施，兒子超過1年無見其他小朋友，除了家人，他接觸的就是Mary，最後成為了好朋友。初時老婆婆只是隔著窗向Benjamin揮手，之後她步出屋外向對方打招呼，最後演變成兩人定時見面。

news-images
Mary將已故兒子小時的玩具車送給Benjamin。(互聯網)
 news-images
Mary將Benjamin和他弟弟視為孫兒。(互聯網)

兩人在後花園圍欄見面時，都會玩他們獨有的遊戲，就是Benjamin將皮球踢向Mary，後者則以拐杖將球擊回給他。在天氣暖和時，他們會坐在Mary家的石級上，一起吹泡泡。Mary還給了已故兒子小時玩的一箱玩具車給Benjamin玩，就像給孫兒一樣。Mary說：「他有時抓起沙或石頭給我，當作禮物送給我，他讓我感到開心。」她將Benjamin與其弟弟當作自己孫兒，指當天氣差未能在戶外見到Benjamin時，會很掛念他。Benjamin母親聽完後，都不禁傷心落淚，她從不知Mary會那麼掛念兒子，一直以為對方是非常獨立的老人家。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/忘年之交｜疫情與外隔絕-2歲男童與99歲鄰居婆婆成好友-277312
#Hashtags
忘年之交獨居老人朋友
Am730

網上熱話｜赤膊學牌鐵騎士曬背肌 網友：佢除得起

網上熱話｜屯門牛自給自足毋須出城？網民：有齊呢堆設施夠生存

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
網上熱話｜赤膊學牌鐵騎士曬背肌 網友：佢除得起
Am730
Am730
網上熱話｜屯門牛自給自足毋須出城？網民：有齊呢堆設施夠生存
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多