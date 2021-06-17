忘年之交｜疫情與外隔絕 2歲男童與99歲鄰居婆婆成好友

在新冠肺炎疫情下，不少人要與家人分隔兩地，明尼蘇達州一名99歲婆婆的孫兒和曾孫都住在其他州份，在爆疫初期自己一個人在家，意外地與一名2歲鄰居小男孩成為忘年之交；兩人經常在分隔兩屋的圍欄見面，又一起玩吹泡泡。

Mary O’Neill的丈夫37年前去世，她今年12月便滿100歲，非常開心2歲的Benjamin Olson能陪伴她。Benjamin母親說，因防疫措施，兒子超過1年無見其他小朋友，除了家人，他接觸的就是Mary，最後成為了好朋友。初時老婆婆只是隔著窗向Benjamin揮手，之後她步出屋外向對方打招呼，最後演變成兩人定時見面。

兩人在後花園圍欄見面時，都會玩他們獨有的遊戲，就是Benjamin將皮球踢向Mary，後者則以拐杖將球擊回給他。在天氣暖和時，他們會坐在Mary家的石級上，一起吹泡泡。Mary還給了已故兒子小時玩的一箱玩具車給Benjamin玩，就像給孫兒一樣。Mary說：「他有時抓起沙或石頭給我，當作禮物送給我，他讓我感到開心。」她將Benjamin與其弟弟當作自己孫兒，指當天氣差未能在戶外見到Benjamin時，會很掛念他。Benjamin母親聽完後，都不禁傷心落淚，她從不知Mary會那麼掛念兒子，一直以為對方是非常獨立的老人家。