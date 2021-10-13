忘記切換帳號 美軍驅逐艦專頁直播遊戲《世紀帝國》

美國海軍一向有為部分驅逐艦設立專頁，例如較為人所知的驅逐艦「麥凱恩號」(USS John S. McCain DDG 56)，便在Facebook設有專頁。不過，伯克級飛彈驅逐艦「基德號」(USS Kidd DDG-100)的社交平台專頁，近日深夜竟突然直播戰略遊戲《世紀帝國》第一代的遊戲畫面。目前，美國海軍已經重新掌管該專頁，但整件事並非駭客入侵，而是專頁主管忘記切換帳號。

根據《Task & Purpose》報道，「基德號」驅逐艦Facebook專頁近日被入侵，於上周一(4日)開始直播《世紀帝國》(Age of Empires)的遊玩影片，標題分別為「Hahahahaha」、「play game」、「hi everyone」、「fffffffffffff」等。不過，逾2萬個「基德號」粉絲似乎對出現直播遊戲的影片不感到驚訝，評論不多。

海軍發言人一度指專頁遭入侵

海軍發言人施韋格曼(Nicole Schwegman)一度指，基德號的Facebook專頁被入侵，但事隔多日傳媒再度查詢，專頁是否遭到駭客入侵時，施韋格曼則說，專頁遭不明人士在未經授權的狀況下使用，並強調已經取回使用權限，而有關直播影片已全數刪除。美國海軍再度發表聲明，指有專頁主管忘記切換帳號，才會導致這起事件發生。

2020年10月美軍社交平台帳號亦曾出現安全漏洞，美軍北卡羅來納州Fort Bragg基地官方帳號，曾發出一系列的色情帖子，事件成為焦點，後來也發現原因是專頁主管，忘記切換帳號。

《世紀帝國》第四代遊戲預告已發布

《世紀帝國》是以歷史題材為背景的即時戰略電子遊戲，遊戲是微軟於1997年推出，廣受到電玩市場熱烈歡迎，獲得Gamecenter1997年年度最佳遊戲，以及互動藝術科學學會1998年年度最佳電腦策略遊戲，成為經典。其後推出的系列全球累積銷售數量已超過2,000萬，旗下 Xbox自從2017年宣布將發表第四代，等待了4年的時間，官方近日亦終於發布了最新的遊戲預告。