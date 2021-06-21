快錢勿貪 警破網上情緣詐騙集團 拘14人涉洗黑錢1200萬元

社交平台不時發現有「借出銀行戶口搵快錢」宣傳，實為不法集團利用戶口洗黑錢。警方上周採取行動，搗破一個由非華裔人士所操控的犯罪集團，初步相信集團在過去半年利用21個戶口，清洗1,200萬元黑錢，款項來自至少30宗網上情緣騙案；行動中拘捕14人，當中10人借出戶口。有受害人被騙徒「糾纏」十個月，失款240萬元。



被捕的14人，包括一名集團主腦、3名骨幹成員，年齡介乎35至42歲，均為尼日利亞籍男子，其中3個持香港身分證，另一個則持俗稱「行街紙」的身分證明文件。餘下的1男9女(30至53歲)被捕人士，為傀儡戶口持有人，其中8人為在港的家庭外傭。他們涉嫌干犯「串謀詐騙」、「串謀洗黑錢」及「拒補」罪名。行動中，人員檢獲一批證物，包括約150萬元現金等。



墮網上情緣騙案單一失240萬

不法集團成員於去年12月至今年6月涉與逾30宗網上情緣騙案有關，他們聲稱是來自歐美、東南亞工程師、跨國企業管理層等，利用社交平台與受害人迅速建立網上戀人關係，之後以各式藉口如需現金周轉、貴重禮物清關費等為由騙財，得手後則失聯。2男28女受害人，年齡介乎22至64歲，損失金額由1.4萬至240萬元不等。單一最大失款是騙徒耗時10個月，騙取一名女士共240萬元。



總督察黎偉俊中(圖右一)指，犯罪集團在同一時間招攬相人士開設戶口，並涉嫌利用至少21個傀儡銀行戶口清洗超過1,200萬元的犯罪得益。高級督察鄧國軒(圖左一)指，今次傀儡戶口持有人中有8名為外傭，犯罪分子會以數百至數千元報酬，招攬和誘使外傭開立本地銀行戶口，之後要求他們交出銀行卡及密碼。當受害人將款項存入指定戶口後，骨幹成員再在短時間內從戶口提取現金，主腦再將相關現金存入公司銀行戶口，再轉帳至不同地方，包括本地、內地及海外公司戶口。



警方指，今年首4個月的網上情緣騙案升超過一倍至517宗，涉款由去年同期8,150萬元，上升至1.96億元。警方呼籲市民慎交朋友。