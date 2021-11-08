忽然宣布｜曾遭塔利班槍傷 奪和平獎 馬拉拉：我結婚了

15歲時於故鄉巴基斯坦遭塔利班武裝分子槍傷命危、為女孩爭取教育權利，並成為最年輕諾貝爾和平獎得主的馬拉拉(Malala Yousafzai)，周二在社交網Twitter公布已在英國結婚，外界感突然。她僅透露丈夫的名字為Asser，連姓氏也沒有，相當低調。不過，有網友爆料指馬拉拉的丈夫是巴基斯坦板球會的高層，網上也流傳兩人2019年與友人曾在英國伯明翰看板球比賽的照片。

現年24歲的馬拉拉2012年遭塔利班襲擊後移居英國，並於著名學府牛津大學畢業。她貼文稱於伯明翰的家裡舉行了一個小型伊斯蘭教婚禮，與家人慶祝，「今天是我人生最珍貴的一天，Asser與我共諧連理成為終生伴侶」，並上載了4張照片，包括她與丈夫對望的婚照、兩人與馬拉拉父母的合照，以及簽結婚證書的照片。馬拉拉的勇氣，以及為巴基斯坦女孩和女性爭取權利的雄辯滔滔，令她在世界獲不少支持，特別是西方國家，但在巴基斯坦，大眾對其評價卻兩極。

7月受訪稱不肯定會否結婚

外界對馬拉拉的婚訊感突然，因為她7月接受英國版《Vogue》雜誌訪問時，稱不肯定自己會否結婚，「我仍然不明白為何要結婚，當你想與一個人一起時，為何要簽紙結婚，為何不能只是伴侶關係？」當時該言論招來不少巴國網民抨擊。馬拉拉與Asser交往也十分保密，7月時Asser曾貼文祝賀馬拉拉生日快樂，兩人雖有合照但保持距離。馬拉拉自2014年起便居於伯明翰，而丈夫的工作在巴基斯坦，未知兩人在何處定居。

忽然宣布｜曾遭塔利班槍傷 奪和平獎 馬拉拉：我結婚了