怒火街頭｜8男女凌晨中環混戰 過肩摔腳踢扯頭髮掌摑樣樣齊

今日網上流傳一段長約1分鐘的短片，顯示8名男女凌晨在中環街頭打鬥，期間有人中招倒卧馬路，車輛從旁駛過，狀甚危險。

事發在凌晨4時許，從片中可見，在中環畢打街與皇后大道中交界，多名男女突然在紅綠燈前大打出手。最先一名黑衣男子出招推開他人，繼而一名白衣女子上前阻止，惟該黑衣男子使用「過肩摔」，絆倒白衣女子，並不斷用腳踩踏她，此時黑衣男子脫去上衣，並掌摑及腳踢一名男子，該名被腳踢中面部的男子隨即倒卧馬路旁，毫無反應。

屢傳出「唔好打喇」等尖叫聲

此時場面混亂，有女子扯一名倒地女子的頭髮，並企圖在地上拖行；亦有女子推跌另一名女子，旁人見狀後紛紛上前勸阻，期間多次傳出「放手呀」、「唔好打喇」等尖叫聲，亦有女子爆粗，同時不少的士在路旁走過，更有的士因為打鬥需要停下。

據了解，警方接報到場後，當中3人受輕傷需送院治理，一名女子拒絕送院，其餘眾人則已逃去，案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，交由中區警區刑事調查隊跟進。