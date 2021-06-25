怕被引渡 創辦McAfee涉逃稅流亡 美傳奇大亨獄中上吊亡

著名防毒軟件《McAfee》75歲創辦人邁克菲(John McAfee)去年10月在西班牙被捕，在當地法院判決引渡他返回美國接受逃稅審訊後一日，邁克菲周三被發現死在獄中，相信是上吊自殺。「McAfee創辦人」只是邁克菲一個過氣銜頭，除了因為早已賣盤，他充滿獵奇色彩的後半生更廣為人談論，包括他先後捲入殺人及逃稅指控、近年在超級遊艇上自我流放逃避追捕、妻子原本是應召女郎，他又曾兩度尋求參選美國總統。他死前在Twitter的留言，似在暗示自己不會自殺。

邁克菲涉嫌於2014至18年在美國逃稅，面臨10項逃稅及7項洗黑錢等罪名。檢察部門指他沒報告其虛擬貨幣顧問工作、演講及向紀錄片出售生平故事版權等巨額收入，最高可囚30年。邁克菲於2019年承認沒交入息稅8年，同年1月與38歲妻子Janice離開田納西州大宅，乘坐超級遊艇「Freedom Boat」前往加勒比海。去年10月3日，他在西班牙巴塞隆拿機場準備前往土耳其時被捕，其後被扣押等待引渡聆訊。



指起訴有政治動機

律師說邁克菲是在囚室上吊，指他本可就引渡判決上訴，惟忍受不了要繼續待在獄中。英國《每日郵報》指，邁克菲去年被捕後曾在Twitter發文稱滿意獄中環境，「我有朋友，食物也好，一切都不錯。若我自縊，就像愛潑斯坦般，那將不是我的錯」(it will be no fault of mine)。愛潑斯坦是被控性侵少女的美國富商，受審前在獄中離奇死亡，當局稱是自殺，但坊間流傳陰謀論。在上周三的另一則貼文，邁克菲則說︰「美國認為我藏起了虛擬貨幣。但願我有……我所有資產也已被充公。朋友怕受牽連而鳥獸散。我一無所有，但我問心無愧。」



邁克菲在首次引渡聆訊上指美方起訴有政治動機，聲稱2018年他宣布尋求以自由黨名義再參選總統(2016年亦曾爭取提名)、矢言整頓美國國稅局(IRS)後兩個月，IRS就起訴他。他求情稱一旦回到美國，便會在獄中度過餘生，指美國想藉他殺一警百。在英國一個美軍基地出生的邁克菲，父親為駐當地美軍，母親為英國人。邁克菲其後返回美國，在弗吉尼亞州長大，15歲時酗酒的父親吞槍自殺。邁克菲曾任職於美國太空總署、Xerox及洛歇馬丁，87年創立McAfee，94年離職。2010年該公司被英特爾(Intel)以約600億港元收購。



曾捲謀殺案後潛逃

聲稱有最少47名子女的邁克菲，曾於中美洲國家伯利茲(Belize)居住數年，2012年在當地涉嫌謀殺美籍鄰居，他在受查後潛逃，但從未被起訴，他亦一直否認涉案。他亦曾被指攜帶武器到多米尼加共和國而一度被拘留。邁克菲曾大方承認妻子是在邁阿密海灘工作的性工作者，二人8年前結婚。