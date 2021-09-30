性侵女同志｜事主稱呼「姐姐」無否認 被告辯稱「覆唔切」

30歲無業男在女同志交友應用程式中自稱是「TB」(男性化的女同性戀者)，相約20歲女同志到酒店性虐，被控強姦及非禮兩罪，今日在高等法院續審。被告於庭上被質疑事主曾稱呼他「姐姐」，但沒有向對方否認或澄清，被告反駁當時「覆唔切」。

被告今日於庭上自辯，透露自己未婚，曾使用多個交友軟件，並相約網友見面及發生性關係。他辯稱，知道認識事主的交友app「Butterfly」為女同志常用，但他認為軟件沒有禁止男性使用，亦沒有留意到軟件簡介形容為「女同志專屬」。

控方質問被告為何事主稱呼他做「姐姐」時，他沒有澄清，被告反駁當時事主提及其他話題，所以他「覆唔切」。他又指，認為事主對性觀念開放、接受能力高，曾談及性虐待話題，被告亦承認自己有4至5年性虐待經驗，而且只和女性進行相關行為。

30歲被告曾子豪被控強姦及非禮，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯女事主X。

相關新聞：