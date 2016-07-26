性侵女同志｜女事主首開腔：被告計劃周詳 法制今次只帶來不公憤怒

一名30歲無業男子在女同志交友應用程式中自稱是「TB」，繼而得以與一名女同志發生性行為，其後他被女同志指控強姦，不過高院陪審團日前以5比2大比數裁定被告強姦罪名不成立。女事主透過「風雨蘭」IG首次開腔表達感受，她坦言，判決結果一出，她只有「股沉重嘅無力感」，明白法律制度要保障疑犯權益，但今次法律制度只帶來不公和憤怒。

女事主說，被告「真係計劃得幾周詳」，她在不同的女同性戀平台一而再，再而三見到被告「扮TB」，約女同性戀者出來發生性行為，還故意叫她負責訂酒店，而被告自己則盡量「唔講野，唔除衫，隱藏自己嘅性別」，又說自己當日見被告前，雙方已經講清楚「可以做啲咩，唔可以做啲咩」，事發後已經馬上逃走，再告訴給相熟的人士和報警。

認為法官律師陪審團不了解她

她回憶事件時坦言害怕：「你上網識咗個女仔，喺唔同嘅社交平台都話自己係個女仔，出到嚟原來係男人，你都驚啦，更何況，呢個男人而家要夾硬性侵你，仲要性侵你嘅時候先同你表明身份？」又說作供時，法官和大律師對性小眾詞彙都不甚了解，當中「L，G，B ，T 同 Q 每一個字都要解釋」，而且聽聞陪審團當中大部分都是男性，估計他們未有嘗試從她的角度思考問題。

女事主說，相信法律有保障每個人身體自主權的原意，令每個人毋須擔心自己被不喜歡的人觸碰，甚至性侵，而女同性戀者在一個女同性戀平台尋找一名女性性伴侶時，亦不應擔驚受怕，即使性侵不幸地發生，法律亦應該作出公正判決，懲罰罪犯，同時警醒社會，避免同類型嘅不幸再次發生。

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