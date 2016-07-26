性侵女同志｜被告稱填TB是「亂咁㩒」 被叫「姐姐」是「哥哥姐姐」意思

一名年約30歲的無業男子在女同志交友應用程式中自稱是「TB」(男性化的女同性戀者)，涉嫌強姦及非禮一名年約20歲女同志的案件，今日在高等法院續審。被告在警方進行錄影會面時指，指自己於女同志交友程式填上「TB」是「亂咁㩒」；而女同志X的學長Y供稱，女同志沒有服食過避孕藥及事後丸。

在庭上，控方播出被告在警方進行的錄影會面片段，警方問被告有否見過英文字眼「TB」(Tomboy)及「Lesbian」(女同性戀者)等字時，被告辯稱「唔記得」及「好少睇到」，亦不清楚其解釋，但明白「女同志」的解釋是指女同女拍拖。

至於在女同志交友程式上填上「TB」的用户資料，被告稱是「亂咁㩒」，對於為何被女事主稱呼「姐姐」時而未有否認，當中知否「姐姐」的意思時，被告稱「姐姐」是「哥哥姐姐意思」、「大過佢嘅意思」；警方再問及是否理解被對方稱呼為「姐姐」時，被告則稱「唔記得」。

此外，警方再問及被告安裝該女同志交友程式時，有否留意程式簡介為「18歲以上女性lesbian專屬」，被告表示「無印象」、「無見過」。

證人指女事主沒食避孕藥及事後丸

法庭傳召女事主X的學長Y作供，Y供稱案發當日收到X的來電，X表示「好驚，啱啱嗰個人唔係女人」，於是Y跟女事主X見面，指女事主稱「在不同意下被真嘅陽具插入下體」，又指女事主X表示沒有服食過避孕藥及事後丸，Y認為須向外界尋求協助，遂致電求助。

Y續稱，當日考慮是否報警時曾有疑慮，擔心身分會被披露，兩人並討論X的情況是否構成強姦，Y稱當時向X指「事前你不知道對方係男人，如何俾同意呢」，最終X明白自己的處境屬於被人強姦，兩人在社工陪同下報報。

聆訊下午繼續。

被告曾子豪(30歲)，被控一項強姦及一項非禮罪，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯女事主X。

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