性別平等｜芬蘭擬開放僱員查詢同事薪酬

薪酬保密是絕大部分企業奉行的政策，同時，男女同工不同酬是性別平等領域極為關切的社會議題之一。芬蘭政府將開放勞工查閱同事薪酬措施，推動消弭性別薪酬差異。

《路透社》報道，芬蘭政府正計畫立法，若有員工覺得自己受到差別待遇，便有權查詢同事薪資水準，以此做為改善性別不平等的措施之一，預期這項議案將於2023年4月的大選前通過。

但此規劃兩面不討好，同時受到勞工聯盟和最大僱主組織的批評。前者認為措施應該要更公開透明；後者稱此舉將在職場上製造更多衝突。平等部部長布倫奎斯特（Thomas Blomqvist）則強調，政府計畫的核心是消除不公平的薪資差異，且會以更嚴格的方式處理，法案預料在2023年4月選舉前通過。

芬蘭去年女性收入比男性少17.2％

雖然芬蘭數十年來將男女平等放在政治日程的優先位置，但經濟合作與發展組織(OECD)發表的薪酬平等排行榜顯示，2020年芬蘭女性的收入比男性少了17.2％，也讓該國在經濟合作暨發展組織(OCED）的薪資平等排名中排在第37位，明顯遠遠落後於第8位的挪威、第9位的丹麥和第12位的瑞典等西歐國家。

平等監察專員公署在2018年發表的報告表示，芬蘭男女職工薪酬不平等的原因，與其他西歐國家相似，就是就業市場按男性和女性主導的專業劃分，父親的侍產假較母親的產假少，女性升職的頻率較男性少等。

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