性別歧視｜烏克蘭女兵穿高踭鞋步操 軍方被批「中世紀思維」

烏克蘭軍方要求女兵穿著高踭鞋步操，惹來猛烈批評。下月24日將舉行獨立30周年閱兵，從國防部發布照片可見，女兵練習步操時身穿迷彩服裝、配以黑色高踭鞋，有人穿上白色襪子。

不少烏克蘭民眾看過照片後「O咀」，有國會議員要求國防部長Andriy Taran道歉。評論員Vitaly Portnikov在Facebook發文直指女兵穿高踭鞋步操是「不折不扣的侮辱」，形容部分官員仍是「中世紀思維」。國防部回應指，高踭鞋是軍服的一部分。

退役女兵批「似在挑逗看台上的高官」

反對派女國會議員Iryna Gerashchenko指，穿高踭鞋操兵，最初還以為是惡作劇。她批評軍方性別歧視，並質疑軍方為何認為讓女兵穿高踭鞋，會比為女兵度身訂造軍服更加重要。

退役女兵Maria Berlinska認為，閱兵應該展現軍人英勇無畏的精神，但如今女兵穿高踭鞋步操，似乎是在挑逗看台上的高層軍官。

BBC引述國會副議長Olena Kondratyuk報道，目前逾1.35萬烏克蘭女兵參與政府軍在東部對抗由俄羅斯支持分離主義武裝分子的戰事。烏克蘭軍隊現有逾3.1萬女兵服役，其中超過4,000人是軍官。