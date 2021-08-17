恐怖事故｜男子坐吊車 突然離座「玩單槓」 跌死前片段曝光(有片)

美國猶他州一個遊樂場，出現觸目驚心一幕，一名青年獨自乘搭吊車時，突然離開座位，以如「玩單槓」般雙手抓著安全欄，在離地約50呎高空半天吊，嚇呆其他遊人，男子最終墮地，傷重不治。

事發在上周六，拍下片段的目擊者Lucy Grace Astilla當時正乘坐吊車設施Sky Ride。她看見該男子從反方向而來，起初還以為他是「專業體操運動員」，在作特技表演，還問同伴「他在做甚麼？很瘋狂」，但隨即心知不妙。片段可見該男子狀甚鎮定，當吊車駛經一個噴泉上方時，還四處張望。

警方表示，當日下午約6時接到多名民眾報警，稱有人墮地，隨即派直升機將他送院，當時其情況嚴重。Astilla翌日受訪時表示︰「我徹夜難眠，一直想著該男子。我為他祈禱，希望他康復」，惟警方周一說他已因傷重不治。據報該男子32歲，當日與家人一起進園，警方認為其墮下並非「蓄意」，但未知他為何突然半天吊，園方則稱Sky Ride當時運作正常，而它在1974年啟用以來，從未發生事故。