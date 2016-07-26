恐怖情人 女子相睇途中 陌生食客暗遞「速逃」字條

約會相睇可以很浪漫，也可以很糟糕，美國一位女子的遭遇糟糕得來更充滿戲劇性。她與一名男子首次約會期間，竟有陌生食客暗中向她遞上字條，寫著︰「速逃。安全為上。」令她大吃一驚，也成為網民熱話。



居於弗吉尼亞州的Hadia S，日前在Twitter講述遭遇，「我昨天與一位男子喝咖啡……當他去洗手間時，我身後一位男同志給我這張字條」。字條上有寥寥8個英文詞語，言簡意賅︰「Too many red flags. Run. Be safe girl.」，意指她的男伴有太多「危險訊號」(red flags)，建議她走為上著。貼文一出，旋即獲逾3.5萬次轉發，網民都好奇Hadia S的男伴有何「危險訊號」，令陌生食客要出手相救。她其後再發文解釋，稱其實她一早察覺到那些「危險訊號」，但自覺沒有危險，並認為當時有需要留低，跟約會對象「辯論」。



言談間凸顯價值觀分歧

她指二人辯論的其中一件事，涉及早前因發表反同性戀言論，而受批評的饒舌歌手Da Baby。她指自己對Da Baby事件的立場，跟男伴「不一致」。更令人關注的另一個辯論話題是Kevin Samuels，他是一名「約會大師」YouTuber，被指曾發表貶低女性言論，而Hadia S當日的相睇對象，正是他的鐵粉。

Hadia S形容，該名好心男食客是她的「守護天使」，可能受不了其男伴的言論，擔心他會是「恐怖情人」，故叫她速逃。她並稱︰「當日尚有其他危險訊號，但我無意透露，不用擔心，就算沒有那張字條，我也一早知道(對方並非好對象)」，「但很感謝那字條，它也為我的晚上帶來歡樂。不會有第二次約會了。」

不少網民認同Hadia S，指不再約會該男子，是正確決定。但亦有網民不滿Hadia S，稱其男伴只是價值觀不同，「只因他對人或事的個人意見，跟你不一致，又或沒有認同你所言，你就覺得他人格有問題？」有人則訝異，Hadia S明知男伴有「危險訊號」，卻仍認為有需要留低跟他「辯論」，「現在的人究竟有甚麼問題？」也有人斥責該名男食客多管閒事。