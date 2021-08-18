恐怖約會｜女子相睇途中 陌生食客暗遞「速逃」字條

約會相睇可以很浪漫，也可以很糟糕，這位女子的遭遇糟糕得來，更充滿戲劇性。事關她與一名男子首次約會期間，竟有陌生食客趁該名男子去廁所時，向女事主遞上字條，上面寫著︰「速逃。安全為上。」令她大吃一驚。

居於美國弗吉尼亞州的女事主Hadia S，日前在Twitter講述其遭遇。她稱︰「我昨天與一位男子喝咖啡」，「當他去洗手間時，坐在我身後的一位男同志給我這張字條」。字條上有寥寥8個英文詞語，言簡意賅︰「Too many red flags. Run. Be safe girl.」，意指她的男伴有太多「危險訊號」(red flags)，建議她走為上著，以策安全。

貼文一出，旋即獲逾3.5萬次轉發，網民都好奇究竟Hadia S 的男伴有何「危險訊號」，令該名陌生食客要出手相救。她其後出po解釋，稱其實她亦一早察覺到那些「危險訊號」，但不覺得自己有危險，並認為她當時有需要留低，跟約會對象「辯論」。

言談間凸顯價值觀分歧 食客疑「睇唔過眼」

她指二人辯論的其中一件事，涉及較早前因發表「恐同」(反同性戀)言論，而受批評的饒舌歌手Da Baby。她指自己對Da Baby事件的立場，跟男伴不一致。另一個辯論點是Kevin Samuels——一位「約會大師」YouTuber，有人認為他曾發表貶低女性言論，而Hadia S當日的相睇對象，是他的鐵粉。

Hadia S形容，該名好心男食客是她的「守護天使」，可能頂唔順其男伴言論，擔心他會是「恐怖情人」，而叫她速逃。她並稱︰「當日尚有其他危險訊號，但我無意透露，不用擔心，就算沒有那張字條，我也一早知道(對方並非好對象)」，「但很感謝那字條，它也為我的晚上帶來一些歡樂。不會有第二次約會了」。

不少網民認同Hadia S，指不再與該名男子約會，是正確決定。但亦有網民不滿Hadia S，稱其男伴只是價值觀不同，「就只因為他對人或事的個人意見，跟你不一致，又或沒有認同你所言，所以你就覺得他人格有問題？」有人則訝異，Hadia S明知男伴有「危險訊號」，卻仍認為有需要留低跟他「辯論」，「現在的人究竟有甚麼問題？」也有人斥責該名男食客多管閒事。