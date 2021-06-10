恐成溫床 染疫216天 愛滋病人體內病毒變種32次

南非是發現變種病毒地區之一，當地一項研究顯示，一名愛滋病患者在染疫後，感染期長達216天，超過7個月，而且體內病毒在6個月內出現32次變種，其中13次與病毒的突刺蛋白有關，令病毒逃過免疫系統反應攻擊，而其餘19次變種或改變了病毒的習性。專家擔心此個案非偶有發生，隱形愛滋病人或成新冠病毒變種溫床。



該個案上周四上載到一個研究員網站，患者為一名36歲女子，她去年9月在南非爆發第二波疫情初期染疫，住院9天，病徵溫和，而且染疫期間病情並未轉為嚴重。研究員指她體內病毒頻密變種，或與其未能成功壓抑愛滋病毒，削弱免疫反應有關，而其體內的變種病毒小部分加強了對新冠肺炎防治藥物和疫苗的抵抗能力，若它們廣泛傳染開去，將成公共衛生的噩夢。



愛滋病人恐成變種病毒「工廠」

不清楚該名女愛滋病人體內病毒變種後有否傳染給他人，但應該與肆虐當地的Beta變種無關。該病人參與愛滋病或肺癆患者染疫研究後，才揭發其體內病毒多達逾30次變種，否則她或在不知不覺中傳染新變種給其他人。在參與6個月研究後，該女病人改變治愛滋病「雞尾酒療法」當中兩款藥物後，成功控制愛滋病毒，也擊退了新冠病毒。此個案顯示愛滋病毒或會妨礙抗疫，若藥物未能控制愛滋病人在感染新冠病毒後的病情，他們或成為全球病毒變種「工廠」。