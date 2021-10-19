恒地捐逾2300萬元表揚傑出運動員 包括張家朗李慧詩

為祝賀港隊在東京奧運會、殘奧運及內地全運會取得佳績，恒基地產送出逾2,370萬元獎金，表揚為港爭光的運動員。獲獎的運動員包括有贏得了奧運會男子個人花劍金牌的張家朗、奧運會單車女子爭先賽銅牌及全運會單車女子爭先賽金牌的李慧詩、分別奪得殘奧運硬地滾球混合BC4級雙人賽及混合BC4級個人賽銀牌和銅牌的梁育榮等，當中張家朗獲500萬元獎金，李慧詩則獲逾150萬元獎金。

出席儀式包括有律政司長鄭若驊主禮，民政事務局長徐英偉及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會會長馮馬潔嫻及香港體育學院院長李翠莎等。

李家誠：今次獎金加碼撐運動員

恒基兆業地產集團主席李家誠致辭指，港隊運動員在大賽上展現的精神，為香港帶來很多正能量，對身為香港人感到非常驕傲，今次將「恒基精英運動員嘉許計劃」的獎金加碼，希望可以支持運動員繼續發展體育事業，鼓勵更多有潛質的年輕人在運動場上為港爭光。