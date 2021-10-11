恒大債務風波｜首款汽車「恒馳5」明年初天津出廠

陷入陷債務危機的中國恒大(3333)今日在恒大汽車天津生產基地舉行「恒大汽車戰略合作夥伴大會」。恒大汽車總裁劉永灼指出，已啟動為期3個月的「攻堅戰」，確保恒馳第一款新能源汽車明年初從天津工廠出廠，並已為此從上海、廣州、深圳等地調集核心研發團隊、技術精英到天津支援，天津基地已改造成國內一流的工業4.0高端智能工廠。內地「財聯社」還引述劉永灼指，即將出廠的是曾在上海車展邀請媒體試駕的「恒馳5」。

大會邀請了天津濱海新區領導、恒大汽車管理層，以及博世(Bosch)、安通林(Antolin)、日立、哈金森(Hutchinson)等近200家戰略合作夥伴高管出席。天津濱海高新區黨委書記、管委會主任夏青林表示，高新區與恒大汽車是發展的命運共同體，要一起面對困難，在資金政策、審批、協調相關部門、各類金融機構等各方面提供必要幫助，支援企業盡快走出困境，助恒大汽車早日實現量產目標。