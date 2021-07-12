恒大收本地生申請增14% 開3新學士碩士課程

中學文憑試下周三放榜，香港恒生大學交代最新收生情況和大學發展，截至7月6日，大學收到逾5千份本地生申請，按年增加14%；內地生申請逾1千份，按年增近六成。該校於新學期將新增兩個學士課程及一個碩士課程，包括心理學(榮譽)文學士課程，哲學、政治與經濟(榮譽)社會科學學士課程，以及商業管理碩士課程。校長何順文指冀望跨學科的教學理念，能拓闊學生的視野。

何順文亦透露，恒大的校長推薦入學計劃，今年新增特別版，中學校長可在推薦名單中揀選其中一位參與直接取錄機制，該學生只須符合中學校內成績平均分達合格或以上，以及曾獲校外機構、組織或比賽頒發學術或非學術獎項。至於計劃內其他獲推薦考生，須符合DSE指定分數。恒大今年收到約240份申請，逾70名學生取得有條件取錄資格，少於10人被直接取錄。

疫情緩和，學生關注新學年能否回校接受面授課程。恒大要求師生開學前作健康申報，須出示已接種兩劑疫苗證明或病毒檢測陰性結果，若未能提供上述兩項證明，須填寫原因。住宿書院學生在入住前須提供已接種兩劑疫苗證明或病毒檢測陰性結果。