港股跌幅擴大至逾600點 創去年11月以來新低(更新)

【11:35更新】港股持續下跌，初段跌幅擴大至逾300點，失守25,000點後，再繼續反覆向下，至今跌幅擴大至逾600點，現跌683點，報24,632點，跌幅2.7%，創自去年11月初低位，比本年2月時31,183點的高位，已跌了6,551點，主板成交994億元；國指現跌257點，報8,658點。

大型科網股繼續尋底，騰訊(700)跌0.8%，跌3.6元，報417.6元；阿里巴巴(9988)跌3.3%，跌5.4元，報156.7元，再創新低；美團(3690)跌8.7%，跌17.7元，報184.9元。

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【10:05】港股持續下跌，恒指開市跌幅擴大至超過300點，失守25,000點，較早時報24,938點，跌378點，跌幅1.49%，現跌175點，報25,140點。恒生科技指數繼續尋底，失守6,000點，現跌88點，報5,955點。

在新經濟股中，阿里巴巴(9988)再創上市新低，跌2.5%，跌4.2元，報157.9元；美團(3690)跌約3%，失守200元，報196.4元；小米(1810)跌1.4%，報23.65%。騰訊(700)近兩年來首次回購，股價先跌後回升，現升1%，升4.6元，報425.8元。

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