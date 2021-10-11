恒生銀行共捐1200萬支持「友伴童恒」計劃 助基層學童自主學習

由恒生銀行支持、聖雅各福群會舉辦的「友伴童恒」學童支援計劃，在去年疫情肆虐期間支持基層學生的學習需要，於第一階段計劃投放了港幣1,000萬，為基層學童及家庭提供學習支援，以回應社會的逼切需要。面對新學年的挑戰，恒生額外捐贈出200萬元，於今年4月至8月期間舉行第二階段，繼續與8間社會服務機構合作，為超過800名中小學生提供額外學習支援，透過教導學生自主學習元素，提升學習效能，讓他們在應對新常態的學習模式下，仍能維持學習動力。

「友伴童恒」學童支援計劃(第二階段)提供自主學習工作坊和學習獎勵計劃，並展開導師培訓班，提升他們帶領學生發展潛能及關顧學生身心需要的能力。計劃亦於暑假期間統籌輕鬆且具教育意義的課程及親子活動，減低學生的壓力及促進家庭關係。

學生：計劃下學懂時間管理

參與計劃的小六學生清風分享：「參與第二階段的活動時，導師教我做功課練習外，還讓我學會了自主學習、時間管理和訂立目標的方法，令我不再沉迷打機，最後英文成績更由單位分數進步到合格，我覺得計劃十分實用。」