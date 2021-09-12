恒隆全國性周年義工日惠及5000人 推廣低碳環保生活

恒隆地產昨在香港及內地九個城市同步舉辦全國性周年義工活動，今年以可持續發展為主題，有近800名義工參與，惠及逾5,000多名有需要人士。

恒隆周年義工日透過開展多種形式的活動，幫助兒童、青少年以至社會大眾，實踐可持續的生活。義工隊來自香港、上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的恒隆，在當地政府部門和社福機構的鼎力支持下，向中小學、特殊學校的學生和貧困家庭，傳遞低碳環保的重要性，內容涵蓋有機種植、惜物減廢、資源分享和廢物升級等領域，幫助學生們營造安全健康的學習環境，同時提升公眾對可持續發展的關注。

其中在香港，義工隊夥拍長期合作夥伴香港青年協會，邀請100名小學生到青協有機農莊，親身參與有機耕種和環保工作坊，亦準備了1,000份環保開學包，包括書券、可重用餐盒、水杯、飲管、廢紙回收重造的紙巾等，透過七間社福機構送贈予基層及長期病患學童，讓下一代從小培養綠色生活習慣。恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，持續投入各項永續社區投資項目，建構一個更美好的社區，回饋社會，這次全國性周年義工活動中，義工們為提升社會福祉及推動環境可持續發展所付出的努力，正好體現恒隆「只選好的 只做對的」理念，延續關愛社群的精神。