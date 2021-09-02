悅榕莊停業｜消委會接獲125宗求助 涉額平均逾3萬元

「悅榕莊」(About Beauty)、Dr. Protalk及水云莊前日(1日)突然暫停營業，消委會總幹事黃鳳嫺表示，至今收到125宗投訴或求助個案，當中114宗涉及悅榕莊。她透露，今次個案涉及金額大，平均達3.25萬元，較一般美容服務涉額高。

黃鳳嫺在電台節目稱，悅榕莊等自2004年開始營業，不少客人已光顧一段時間。她說，投訴包括聯絡不到相關公司、希望追討損失等，亦有個案上月才購買療程。她透露，消委會正聯絡公司負責人，同時正與海關聯繫，以檢視個案是否涉及觸犯《商品說明條例》。她呼籲消費者妥善保留有關收據及服務紀錄等文件，方便日後追討。

業界設安全網計劃

香港美容業總會創會主席葉世雄於同一節目表示，業界自2008年起提供消費安全網計劃，讓受美容院結業或停業的消費者，在其他美容院繼續享用服務。他提醒，消費者須先登記，並出示齊全單據，或銀行月結單的付費紀錄。

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