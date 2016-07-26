患罕見腹裂畸形致腸臟外露 醫生1招助B女嚐母愛

人生從來不容易……英國蘭開夏郡(Lancashire) B女米利(Millie)患罕見腹裂畸形(gastroschisis)，出生時小腸外露，醫生需用保鮮紙包裹她的腸臟，飽受折騰的媽媽才可以親親、抱抱她。

得悉女兒患先天缺陷 媽媽：像世界停頓

《每日郵報》報道，24歲的伍德沃德(Laura Woodward)去年做12周產檢時，醫生告訴她，女兒先天發育不健全，有腹裂畸形跡象，「我當時只覺得恐懼……世界就像停頓了……」醫生稱，她可以終止懷孕，但她認為不能剝奪B女的生存機會。醫生又告訴她們夫婦倆，B女存活機會高，腸臟外露也可以透過手術矯正，「所以我們唯有盡量往好處想」。

「無法享受懷孕過程」

儘管已接受現實，但伍德沃德發現實在很難保持正面思想，也無法享受懷孕過程，直至B女去年12月經剖腹出生，她才放下心頭大石，「經歷了多個月提心吊膽，我很需要抱抱她(女兒)，她出生後，醫護就用保鮮紙包裹她外露的腸臟，讓我抱她一會。」

接下來，醫生動手術，把B女的腸臟放回腹腔，過程順利，B女之後也健康成長，至今11個月大。伍德沃德說，現在單從外表，看不出女兒曾受過這麼多苦，除了肚臍比一般嬰兒凸出、體重較輕，身體狀況都正常，「我不會寵壞女兒，只是想盡己所能去保護她」。