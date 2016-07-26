悼念涉煽 七一刺警案由國安處接手 李家超：向兇徒獻花非常壞

七一刺警案後翌日，有市民帶白花到案發現場悼念自殺的疑兇，政務司長李家超昨於電視節目批評，向疑兇獻花的意識「非常壞」，認為市民即使對政府有不滿，都不應該有無限空間去為所欲為，「你有問題，用一個合理，合法嘅方法解決」。警務處長蕭澤頤亦稱，歌頌疑兇的做法，並非政見問題，而是人性問題；案件現交由國安處接手調查。

七一回歸紀念日晚上10時許，50歲梁健輝在銅鑼灣崇光百貨對出，用利器刺向站崗的機動部隊警察左背，隨後再揮刀刺向自己胸口，警方即時為梁急救，惟送院搶救不治。當晚，社交平台有大量帖文及留言以「義士」、「烈士」稱呼死者；翌日，有市民攜白花到案發現場悼念死者。

社會道德應直斥其非

李家超昨於電視節目表示，向疑兇獻花等同向社會表示，可以繼續進行恐怖活動；至於獻花悼念相關死者是否違法，他並未直接回應，僅指當有人做錯事，社會道德理應直斥其非，重申不可因為社會有問題，便合理化暴力行為。李強調，今次受害人是警察，下次就可能是其他市民。另外，被問到推動修訂《逃犯條例》失敗，毋須問責反而升職，他表示歷史自有公論。



國安處調查是否有同黨

警方原將案件列作「企圖謀殺」及「自殺」處理，由港島總區重案調查，於上周六改由國安處接手，初步調查後認為疑兇受到失實資訊，以及煽動言論激化後，策動「孤狼式恐怖襲擊」，惟不會排除任何可能性，正循疑兇有否同黨、受煽動犯案，背後有否受人支持或操控等方向調查。

蕭澤頤稱，發現網上不少人鼓動襲警、向警察建築物縱火，甚至殺警；不論是鼓勵者或行動者，都對事件有責任，不排除拘捕更多人。他補充，將疑兇的行為英雄化和美化，是有違道德倫理，是人性問題，「任何人喺現場去追悼，嘗試去美化呢個行兇者，呢啲咁嘅行為，我們絕對唔容許。」他又舉例，有家長帶子女到場悼念，反問倘有不滿便使用暴力，日後子女若對父母有不滿，是否可襲擊父母？