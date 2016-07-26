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悼念涉煽 七一刺警案由國安處接手 李家超：向兇徒獻花非常壞
2 小時前
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七一刺警悼念獻花梁健輝港區國安法香港警察國安處李家超蕭澤頤恐襲
悼念涉煽 七一刺警案由國安處接手 李家超：向兇徒獻花非常壞
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李家超未直接回答獻花悼念是否違法。(資料圖片)

七一刺警案後翌日，有市民帶白花到案發現場悼念自殺的疑兇，政務司長李家超昨於電視節目批評，向疑兇獻花的意識「非常壞」，認為市民即使對政府有不滿，都不應該有無限空間去為所欲為，「你有問題，用一個合理，合法嘅方法解決」。警務處長蕭澤頤亦稱，歌頌疑兇的做法，並非政見問題，而是人性問題；案件現交由國安處接手調查。

七一回歸紀念日晚上10時許，50歲梁健輝在銅鑼灣崇光百貨對出，用利器刺向站崗的機動部隊警察左背，隨後再揮刀刺向自己胸口，警方即時為梁急救，惟送院搶救不治。當晚，社交平台有大量帖文及留言以「義士」、「烈士」稱呼死者；翌日，有市民攜白花到案發現場悼念死者。

社會道德應直斥其非
李家超昨於電視節目表示，向疑兇獻花等同向社會表示，可以繼續進行恐怖活動；至於獻花悼念相關死者是否違法，他並未直接回應，僅指當有人做錯事，社會道德理應直斥其非，重申不可因為社會有問題，便合理化暴力行為。李強調，今次受害人是警察，下次就可能是其他市民。另外，被問到推動修訂《逃犯條例》失敗，毋須問責反而升職，他表示歷史自有公論。


國安處調查是否有同黨
警方原將案件列作「企圖謀殺」及「自殺」處理，由港島總區重案調查，於上周六改由國安處接手，初步調查後認為疑兇受到失實資訊，以及煽動言論激化後，策動「孤狼式恐怖襲擊」，惟不會排除任何可能性，正循疑兇有否同黨、受煽動犯案，背後有否受人支持或操控等方向調查。

蕭澤頤稱，發現網上不少人鼓動襲警、向警察建築物縱火，甚至殺警；不論是鼓勵者或行動者，都對事件有責任，不排除拘捕更多人。他補充，將疑兇的行為英雄化和美化，是有違道德倫理，是人性問題，「任何人喺現場去追悼，嘗試去美化呢個行兇者，呢啲咁嘅行為，我們絕對唔容許。」他又舉例，有家長帶子女到場悼念，反問倘有不滿便使用暴力，日後子女若對父母有不滿，是否可襲擊父母？

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有市民獻花追悼死者。(資料圖片)
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有家長與子女於案發翌晚到場悼念。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/悼念涉煽-七一刺警案由國安處接手-李家超：向兇徒獻花非常壞-274402
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