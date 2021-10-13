惡火無情｜死亡人數歷來最多 高雄商住大廈火災奪46命

台灣高雄鹽埕區一幢樓齡40年的12層高商住大廈「城中城」，昨凌晨接近3時突然起火，火勢迅速蔓延，並曾傳出爆炸聲。大火昨早7時許撲滅，消防員進入大廈逐層搜索，截至昨午4時證實46死、41傷。這是台灣近26年來最嚴重火災，亦是高雄歷來死亡人數最多的火災，高雄市長陳其邁與副市長及相關局處首長向所有死傷者、家屬及所有市民鞠躬道歉，強調會盡快查明起火原因。鑑證人員則在城中城一間地舖發現燒焦的香爐，懷疑是起火源頭。

台灣傳媒報道，有目擊者指是地面一間骨董店最先起火，起火前聽到疑似情侶吵架聲；報案者就指，半夜去廁所突然聽到兩聲爆炸，然後發現對面城中城大廈火光熊熊，冒出濃煙。鹽埕區府北里長林傳富則表示，起火店舖一帶平日常有露宿者聚集吸煙飲酒，可能有人留下煙頭導致火災，又指7至11樓有上百戶居民，住客大多為患有失智或肢體障礙的長者。

發現燒焦香爐疑為起火源頭

報道又指，警方在涉事情侶所住前舖後居的地舖發現燒焦的香爐和鐵罐，懷疑是起火源頭，但在調查結果出爐前，仍無法排除人為縱火。

今次火災遇難者主要在7至11樓發現，平均年齡62歲。當地消防部門表示，大樓住客多為長者，逃生能力較差，且火警發生時大多數住戶已經熟睡，根本來不及應變，加上大樓下層原為商場，中空兼玻璃外牆令火場形同火爐，火勢迅速向上蔓延，而大樓商場廢棄後，樓梯等多處雜物堆積，也導致逃生困難。

對於城中城有否通過消防檢查，高雄副市長林欽榮透露，城中城居民為防盜而在1至2樓梯間加設鐵閘，導致消防人員無法入內檢查，故已多次要求限期改善，對上一次是本周二，而社區代表亦承諾照辦，但未完成就發生火災。

蔡英文總統對罹難者致以最深的哀悼，並希望傷者早日康復。她又就今次大火要求行政院相關部門對高雄政府給予最大支援，強調會全力搶救傷者和安置居民，以及對傷者及死者家屬提供所需協助。

被稱為「高雄第一鬼樓」

城中城大樓坐落昔日高雄最繁榮的鹽埕區，於1970年落成，地面至4樓為商場、歌廳，5至6樓為戲院，7至11樓為住宅，12樓為戲院。大樓啟用初期曾風光一時，但隨著商圈轉移而逐漸沒落，並因管理不善發生過多場大大小小火警。在1999年大火造成28人傷後，城中城商戶陸續遷出。日久失修之下，商場日漸成為廢墟，加上露宿者進駐，治安和衛生差劣，城中城淪為「高雄第一鬼樓」，但亦因此而樓價和租金低廉，吸引不少老弱殘障低收入人士入住。

報道指出，最少有6家地產商曾欲收購城中城重建，有議員亦透露，10年前已認為城中城公共安全有危險，願協助住戶重建，並曾召開2次重建說明會，但都失敗收場。城中城自救會總幹事李太明今年初曾表示，住客多為低收入人士及行動不便長者，他們都視所住單位為「最後財產」，不願被收樓重建。

惡火無情｜死亡人數歷來最多 高雄商住大廈火災奪46命