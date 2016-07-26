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愈趨嚴重 東京逾5千新冠病例 日本增1.5萬宗創新高
49 分前
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愈趨嚴重 東京逾5千新冠病例 日本增1.5萬宗創新高
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東京銀座民眾及獅子雕塑都戴上口罩。(路透社)

正舉行東京奧運的日本，新冠肺炎疫情愈趨嚴重。日本放送協會(NHK)周四報道，截至晚上6時30分，當地全國單日新增15,263宗確診，是疫情爆發以來最多。其中東京都佔5,042宗，是連續兩日創新高及首次突破5,000宗。
 

首相菅義偉昨宣布把目前在北海道及京都等5個道府縣實施、較「緊急事態宣言」次一級的「防止蔓延等重點措施」，擴大至13個道府縣，周日起加入福島、茨城、群馬、靜岡及熊本等8縣，至本月31日。


專家︰東京單日病例將破萬
日本政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂表示，舉辦奧運會導致民眾的防疫意識鬆懈，預期東京的每日新確診人數或達1萬，不會突然減少，憂慮會嚴重衝擊醫療系統。他又認為，應研究把「緊急事態宣言」擴展至日本全國。


東奧相關個案同樣創新高，周四公布再多31宗病例，連續兩日「破頂」，累計東奧相關個案增至353宗。新增患者包括1名希臘的韻律泳運動員，全隊12名運動員中已有6人確診，包括5名選手及1名職員，是奧運及選手村首宗群組感染個案。新增的東奧相關其餘個案，包括16名承辦商員工、2名奧運義工、2名奧運職員、3名傳媒代表；另有7人為代表團人員，當中4人屬日本代表團，另外3人來自海外代表團。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/愈趨嚴重-東京逾5千新冠病例-日本增1-5萬宗創新高-279177
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