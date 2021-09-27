愉景灣Market Place開幕派現金券 首間IKEA進駐變舖中舖

Market Place將於十一國慶日、即本周5在愉景灣開新舖，屆時會為首100位到訪的顧客送贈價值50元的Market Place現金券，當中會有10張「驚喜禮券」價值更高達1,000元，分別是一半Market Place及一半IKEA現金券；而首100位11歲以下的小朋友，亦可獲贈1隻IKEA小熊公仔；首200位顧客，可憑單據即日換領一份Bread Pantry 即場焗製的士多啤梨醬冬甩。其餘顧客於當日早上9時至12時消費滿200元，亦可得到20元的現金券。

全球首間IKEA以「舖中舖」形式進駐愉景灣Market Place，並提供新興的數碼服務，例如架設逾50個2米高的「布置靈感數碼體驗」互動屏幕、提供免費食譜的「瑞典煮意互動屏幕」。該間IKEA提供免運費的智能櫃，以便顧客提取網購產品。

喜歡新鮮出爐、手工麵包的讀者亦須留意，愉景灣Market Place與經常大排長龍的Bakehouse合作，店內引進其自家零售品牌 「Bread Pantry」，屆時附近居民毋須到灣仔排隊，亦可享用由駐場師傅即場焗製的經典牛角包。

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