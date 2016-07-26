美國女子接受DNA測試 意外發現有逾50兄弟姊妹

美國新澤西洲一名女子意外發現自己原來擁有逾50個兄弟姊妹，令她對約會感到恐懼。23歲女子Izzy於2018年前接受DNA基因測試，發現自己跟2位兄弟的「親生父親」，原來是1名捐精者，還意外得知自己竟然有逾50個同父異母的兄弟姊妹。

Izzy與兩名兄弟是三胞胎，他們由親生母親及她的同性伴侶撫養成人。Izzy指，她做完DNA測試幾個月後，接到一名陌生女子來電，對方詢問她是否是某個家族的成員，因為Izzy跟陌生女子的女兒有高相似度甚的基因，Izzy否認了。不久，Izzy又收到另一位陌生人私訊表示，她和一群人的「生父」都是同一人。Izzy更輾轉加入社交平台Facebook的「同一名捐精者後代」社團，發現社員共有超過50人，分布在各年齡層，令Izzy震驚。

Izzy指出，由於這社團人數之多，有部分成員擔心：「搞不好哪天會不小心和『兄弟姊妹』交往。」Izzy則表明，自己不會跟手足交往，因為「感覺很不正常、不舒服」，她還憂慮說：「我們最終可能錯誤地跟一個碰巧是兄弟姊妹的人約會」。

Izzy：不排斥將來跟手足見面

她還說發現手足人數龐大後覺得怪怪的、內心有點衝擊，甚至試著忽視這件事。但她不排斥在未來會和手足見面，「只是現在還沒做好心理準備。」

Izzy又在平台分享了不少生活點滴，例如她看過群組內「兄弟姊妹」的樣子後，獲得部分人的遺傳資訊，她知道她的兩個兄弟都遺傳了生母的「黑眼睛」，自己則遺傳了生父的眼睛，她又認為，自己遺傳了生母較多的特徵。

Izzy在短片平台TikTok(帳號izzyvn)分享相關事情，獲得逾85萬個點擊次數，有逾千條留言。