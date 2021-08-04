意外驚喜｜外賣竟藏千元「掩口費」？ 事主: 是賺到還是噁心

不少人叫外賣都曾經歷過店家給漏了食物的情況，每想到台灣一名網民買到外賣不特止，夾到一半，還發現裏面竟藏著「驚喜」，讓事主忍不住表示，「買盲盒的概念嗎？」



該名網友日前在FB專頁爆廢公社上載照片，展示自己買的外賣，事主表示夾到一半時，發現食物底下竟然墊著一張面額1000的疑似台幣。由於紙幣經過多人的觸碰，十分骯髒，而且在防疫意識加強下，發現食物中藏有不明來歷的紙幣，真的讓人十分崩潰，事主也忍不住問：「買盲盒的概念嗎？是賺到錢還是賺到噁心，（錢是最髒的）。」



有網民指，只要沒有吃到碰倒錢的部分就安全，「還好啦，上面吃掉的又沒碰到錢」，亦有網民安慰事主，「立馬倒掉這盒，再去買新的，誰管錢髒不髒，他好用就好了」、「再去買新的就好，還有賺」、「賺到了，再重新買一盤吃」；也有網友調侃，「魚洗一洗就好了，還有1千可以買藥吃」、「這一點小心意是封口費啦」、「這若是真鈔，我願意噁心個10次」