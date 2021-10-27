意大利Tiramisu之父去世 終年93歲

Tiramisu(提拉米蘇、意大利芝士餅)是不少人喜愛的甜品，大家又知不知它的出處？這款由咖啡浸泡餅乾與意大利軟芝士結合一起的甜品，被指發源於1969年的意大利北部古城特雷維索(Treviso)，將它發揚光大、當地餐廳Le Beccherie的老闆坎佩爾(Ado Campeol)被意大利傳媒封為「提拉米蘇之父」，而他在周日去世，終年93歲。

廚師製雲呢拿雪糕意外創造

有指Tiramisu的創造是機緣巧合，共同研發者、餐廳主廚Roberto Linguanotto製造雲呢拿雪糕時，滴了一些意大利軟芝士入雞蛋與糖混合物裡面，並發覺它的味道不錯，然後通知坎佩爾妻子，他們繼而將其與咖啡浸泡餅乾混合一起，成為了Tiramisu。Le Beccherie於1972年將這款甜品加入餐牌上，直至1981年首次被飲食雜誌報道，但坎佩爾一家從未對其申請專利，之後Tiramisu傳至世界各地，並被各地廚師不斷改良。特雷維索所屬的威尼托大區首長形容坎佩爾的離世，令該市美食佳釀史上失去另一顆明星，無論是他或其餐廳在特雷維索都存在了數十年。

Tiramisu意大利文解作提神食物

坎佩爾的家人在他年幼時、1939年收購了Le Beccherie，他於2014年將餐廳出售，過世後留下妻子、子女、孫子女和曾孫。Tiramisu在意大利文解作提神食物，似乎是指其所使用的兩種含咖啡因的材料──咖啡和可可。提拉米蘇的起源其實一直存在爭議，其中一個說法是特雷維索的妓院最初用來當作刺激客人性慾之物，但大家普遍接受的說法是，該甜點的食譜是由坎佩爾的餐廳開發的。

意大利Tiramisu之父去世 終年93歲