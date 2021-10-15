愛國者治港︱聶德權料初期投考公務員人數減 但競爭仍大

在政府宣布將加入《國安法》考試列入公務員招聘中 基本法測試的 內容，公務員 事務局局長聶德權出席電台節目時表示，已預計在初期投考人數下跌，但相信之後會回升。而他表示，不會將公務員的基本法及國安法考核分為兩個考試。

聶德權今早出席香港電台節目，回應有關公務員招聘及高級官員的升遷問題。聶表示並不擔心政府在招聘公務員會有困難，因應最重要是為政府招聘合適的人。他承認預期投考的人數在初期會有下降，但仍有信心之後會回升。聶透露，今年政務主任及行政主任招聘，政務主任的投考人數由1.4萬跌至9,700人，而行政主任亦下跌3成，不過他指政務主任每年招聘不多於30人，故競爭仍然很大。

首長職位仍可能 公開招聘

對於公務員的升遷。聶表示公務員晉升是按能力而非論資排輩，指未來多數的公務員仍是透過內部晉升。不過對於首長級職位，在考慮上不會只局限於某些職系，除了內部晉升亦有可能透過公開招聘。

聶德權又表示，《施政報告》提到要檢視公務員高層職位的選拔機制，不是指現時的公務員「唔掂」。他指現時公務員團隊仍然是專業，但是因為未來仍需要符合多個條件，當中包括愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、敢於擔當、勤政為民。