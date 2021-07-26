愛國者治港｜教育局宣布終止與教協工作關係

教育局宣布全面終止與教協的工作關係，局方發言人表示，教協自稱是一個教育專業團體，然而近年的言論和行徑往往與教育專業不符，本質上與政治團體無異，過去不但積極參與「民陣」及「支聯會」，亦曾推動教師罷課，將政治滲入校園，在社會動亂事件中，部分學生、甚至教師受影響參與暴力及違法活動，教協並沒有發揮教育專業的作用，加以教導及勸止，反而推波助瀾。

教育局表示，不能再視教協為教育專業團體，不會與教協或其代表舉行任何正式或非正式會議，也不會再就教育議題諮詢其意見；暫時不會處理該會轉介的個案或提出的關注，有關人士可直接聯絡教育局、相關學校或團體等；教育局會全面檢視轄下的諮詢組織及相關的教育團體，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其委員或成員資格、拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓；原則上，教育局不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，因此學校不應將教師在今天之後參加該會的課程，計算在每3年150小時的專業發展活動之內；如有特殊情況，學校認為可予承認，可與所屬教育局高級學校發展主任商討。發言人指，教協會員應觀其言論和行徑，深思該會是否真正能代表自己。

新華社和人民日報早前也發表評論，指教協是「毒瘤」，必須剷除。教協回應指，沒有煽動學生示威、亦反對港獨，一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，又說自創會以來，關心國家民族的發展。