愛國者治港｜李嘉誠據報不參選選委 僅繼續公益事業

中央修改香港選舉制度，要求「愛國者治港」，而改制後的選舉委員會界別分組選舉將於下月19日舉行，提名期則在本周四結束。有傳媒今日引述消息，指長和系資深顧問、地產及建造界選委李嘉誠，將不會參選選委，意味他無法在明年特首選舉中提名和投票。

報稱有指傳統商界選委會勢力驟減

《香港01》引述消息人士透露，香港著名富商李嘉誠不會參選選委，指他於2018年退休時，已表明只會繼續公益事業，至於李嘉誠長子、長和主席李澤鉅，預料循全國政協界別成為當然選委。報道又引述有商界中人表示，選舉大改制後，傳統商界在選委會影響力明顯減退。

曾任多屆特首選委的李嘉誠，在香港政商界地位舉足輕重，其政治取態向來備受關注，例如2012年特首選舉「唐梁之爭」，李嘉誠被指高調支持唐英年，到上屆特首選舉，林鄭月娥、曾俊華與胡國興競逐特首寶座，當時李嘉誠拒絕表態支持任何人，但稱希望新特首可像「女媧補天」般，解決社會撕裂等人為問題。

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