愛國者治港｜李家超：被取消資格區議員不同意決定可用法律抗辯

政府擬於月底安排區議員宣誓，有消息指，將有逾200名區議員未符宣誓要求會被取消資格，以及追討薪津，政務司長李家超出席電台節目時，未有回應有關消息，但他相信不真誠擁護及效忠的行為，一個常人亦能判斷及解讀。若被取消資格的區議員對政府的決定有不同意，可以透過法律程序抗辯。

李家超指法例要求區議員要真誠擁護基本法和效忠特區，香港法例的釋義及通則條例有提出相關行為的正面和負面清單，但當局考慮時不限於條例所說的清單，而是按實際情況綜合考慮。釋義及通則條例已說明宣揚港獨、不承認中華人民共和國對香港特區主權、要求外國制裁香港等，都屬於負面清單行為。

被問到自己為何獲特首提名及中央任命為政務司司長，李家超認為，自己在政府工作超過40年，尤其具統籌工作經驗，他舉例保安局過去負責的重大事故協調中心在颱風等緊急事故時，都會負責統籌。他又形容自己很願意做決定，不喜歡唯唯諾諾，肯承擔責任及堅守信念。