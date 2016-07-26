愛國者治港｜林鄭：區議員辭職非政府能控制

有報道指，區議員最快在今個月內宣誓，而被取消資格的區議員將被追回薪津，連日來觸發多區都有區議員辭職。特首林鄭月娥在行會前回應事件，稱留意到近日有相當多的區議員提出請辭，政府會繼續處理，她認為新公職人員條例安排下，區議員作為公職人員是需要宣誓，個別區議員留意到相關法律的要求，若他們違反要求是要承擔法律責任，強調區議員的個別決定並非政府能夠控制。對於有指區議員的辭職潮會影響區議會運作，她表示這並非政府考慮的因素，政府考慮的是切實準確全面落實法律要求，其後才處理區議會運作問題。

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林鄭月娥強調，公職人員宣誓條例不能形同虛設，政府對區議員宣誓工作必定會進行，又說今次公職人員條例將符合宣誓的要求寫得較之前清楚，列出正面及負面清單，指區議員會用負面清單，量度自己過往，特別是擔任區議員後的行為會否踩界，考慮自己是否繼續擔任區議員。