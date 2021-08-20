愛國者治港｜盧文端：倘民主黨不參選只有「死路一條」

中央修改香港選舉制度，確保只有「愛國愛港」人士才能參加選舉，民主派會否派員參選引起關注。全國僑聯副主席盧文端以題為《民主黨的死症與活路》在《明報》撰文，表示民主黨正面臨「生死存亡」的抉擇，如果准許個人以民主黨成員身分參選，也可以為民主黨留一條活路；但如果全面禁止參選，就只有「死路一條」，強調如果民主黨以公開「攤牌」的對抗方式不參選立法會，該黨的所有成員都會面對是否擁護《基本法》、效忠香港特區的質疑，現有的區議員能否繼續以民主黨成員的身分擔任區議員，以至還是否符合資格參選下一屆區議會，都會成為疑問。

稱民主黨要「去反共化」 清除「拒共反共」思想

盧文端續指，如果民主黨想尋求活路，最重要的是放棄「對抗性的攬炒思維」，認為雖然民主黨支持香港回歸中國，承認自己是「中國人民的一分子」，「有愛國的因子」，但一直包含「拒共反共」的矛盾一面，這與《港區國安法》和新選制之下的愛國者標準格格不入，他認為民主黨要以務實的態度適應政治現實，當中關鍵是要「去反共化」，從自身理念層面清除「拒共反共」思想。

他又警告「天作孽猶可違，自作孽不可活」，如果民主黨的核心成員以不參選作對抗，要脅中央從輕發落被捕的成員，將是一步「臭棋」、「死棋」 ，屆時民主黨的政治能量將歸零，連討價還價的本錢都不會有。

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