愛彼錶陷辱華風波 品牌大使鹿晗割席

瑞士頂級鐘錶品牌愛彼錶(Audemars Piguet)陷入辱華風波，有大陸網民上周五突然在微博上載一段短片，指愛彼錶行政總裁François-Henry Bennahmias在7月初接受瑞士國際管理發展學院(IMD)訪問時，談到台灣是「一個非常技術導向的國家」。許多網民隨即怒斥，「滾出中國！認同分裂中國言論的公司不配在中國待著」，又指「愛彼公司領導層錯誤的價值導向讓人失望，不會再購買」。

曾要求以中英文在全球平台致歉

愛彼錶首位華人品牌大使鹿晗隨即割席，其工作室周日發聲明指，「我方敦促愛彼品牌以中英文對照方式在全球平台上公開致歉，反覆溝通未果」，故鹿晗即日起終止與愛彼的合作關係。聲明還強調，「國家利益高於一切，鹿晗先生與鹿晗工作室堅決捍衛國家主權和領土完整」。

鹿晗成「限娘令」針對對象

內地近期大力整頓娛樂圈，提出「限娘令」，向「花美男文化」說不，認為「娘炮」男星受追捧是「畸形審美」。官媒「政視頻」日前更使用鹿晗等人的照片來批評「娘炮形象」，且使用鹿晗照片多達3次，雖未有指名道姓，但指向非常明顯。有輿論認為，在風頭火勢之下，鹿晗若不火速與愛彼錶解約，恐陷入更大危機。結果鹿晗方面事隔兩天才發出上述聲明，疑似在觀望事態發展，一些網民直言「很失望」。

愛彼錶致歉網民不買帳

愛彼錶則在上周六晚於微博發聲明致歉，強調「愛彼始終堅持一個中國的立場，堅定維護中國的國家主權和領土的完整性」。不過，不少網民並不買帳，稱「你這道歉份量不太夠啊，沒個公章甚麼的？總裁說的話不應該總裁來道歉？外網ins走一波？」、「不會是國內限定道歉吧」。但也有網民認為，「發致歉聲明了，立場也表明了，還要揪著不放嗎」。