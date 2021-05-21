愛爾蘭城堡探靈有料到 女子拍到詭異照僅說「無法解釋」

愛爾蘭女子奧布賴恩(Kerry O’Brien)在當地早有鬧鬼傳聞的Leap Castle拍攝到靈異照片，僅說「無法解釋」。

奧布賴恩接受《愛爾蘭鏡報》訪問稱，她今年8月參加一項在Leap Castle進行的探靈活動，參加者與一個名叫「靈魂姊妹」(soul sisters)的靈異研究團體同行。奧布賴恩憶述，眾人行樓梯上城堡裡一座小教堂，在這裡做靈異聲音測試時，便聽到樓下有人對話的聲音，但當時樓下根本沒有人，所以覺得「有料到」。

用盡方法去理性解釋

奧布賴恩說，隨後她開始用相機在周遭拍照，之後眾人再行樓梯返回下一層，「(此時)我穿過他們，心裡想『這是甚麽』」。

結果，奧布賴恩當晚拍到一張詭異的照片，可見石春路上有一團看似煙霧的物體。她說，看到照片時，不會立即說這就是靈體，她與「靈魂姊妹」也用各種方法否定相中的是靈體，但最終也無法解釋相中影像。

奧布賴恩說，她與「靈魂姊妹」逐一去找探靈團友，要各人給他們看看當晚穿著的衣服和鞋子，再比對相中影像，以確認拍到的不是團友。再者，城堡那部分是石春路，如果團友當時在上面行走，應該會聽到聲音，但當時她根本聽不到任何聲音。因此，結論是「無法解釋」。