愛要及時｜婚禮前8日確診末期癌症 新郎猝死會場 新娘哭成淚人

一對離離合合21年的愛侶，終於決心許下終身承諾，與子偕老，奈何婚禮在前夕，新郎確診末期癌症。在婚禮之日、就在與新娘一起踏上紅地毯之前，新郎在現場氣絕身亡，留下淚如泉湧的另一半。

居於英國蘇格蘭的57歲新郎Paul Wynn與38歲愛侶Alison Wynn育有5名子女，Alison數年前跟隨「夫」姓，但二人其實一直未有名份。直至前年10月Paul向Alison求婚成功，婚禮定在7月16日舉行。今年5月，Paul因肚臍經常流血及體重驟降求醫，後來確診罹患胰臟癌，並已擴散至肝及肺部，Paul只能進食流質食物，估計只餘6至8周壽命。

「我叫了他幾聲，他卻沒轉過來」

二人決定把婚禮提前至6月25日，即Paul確診之後8日，沒想到仍然來不及締結婚盟。據稱Paul當日在行禮前感到不妥，須以辦公椅推入升降機，前往市政廳內的行禮房間，並須鬆開禮服以舒緩不適。Alison不久拿著花球甜絲絲的步入行禮房間時，赫見Paul已頹坐於椅上。Alison憶述：「我走向他叫了他幾聲……他沒有轉過來，也沒有望向我，我意識到不妥，隨即大哭及高呼他的名字」。急救人員趕抵即場替Paul做CPR，但Paul仍返魂乏術，留下Alison及5名4至20歲的子女。

心痛欲絕的Alison說Paul離開至今，她每日都昏沈地度過，「一切都像昨日發生。我每日起床及走動都是為了孩子，但我吃不下」。Paul生前是自由攝影師，Alison稱「Paul愛出外拍攝周遭的一切」，並說「我們(她及子女)就是他的生命，他為了子女願意做任何事……他會給你所擁有的最後一元，他總是先為別人著想，他真的是個了不起的爸爸」，「他從不去花天酒地的地方，無論去哪裡也會跟我或子女一起；他從不自己出去而不帶著我們。」