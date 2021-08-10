感人｜士兵二戰救3小孩 憑1944年舊照社交網尋人開心團聚

97歲美國二戰老兵Martin Adler在20歲時參戰，於納粹德軍1944年撤出意大利一條小村後，在一個籮筐裡救起3名小兄妹。4人當年的合照他珍藏逾70年，料不到女兒竟憑著這幀舊照在社交網成功尋找到那3名小孩。4人周一終於團聚，Adler從佛州周飛往意大利博洛尼亞(Bologna)與現已八十多歲的3兄妹見面。

Adler事隔77年再踏入博洛尼亞鄰近小村Monterenzio，他透露這個感人故事其實差點成為悲劇。3兄妹的母親將他們藏在一個籮筐內，當時Adler以為屋子已無人，突然聽到籮筐傳出聲音，以為是納粹德軍，舉槍指向籮筐之際，他們母親衝出來站在槍口前阻止，「她用腹部頂著我的槍，邊大喊『Bambinis!(孩子)Bambinis! Bambinis!』，邊拍打我的胸部……真正的英雄是他們母親，不是我」。Adler只差數秒就向籮筐開槍，現在仍感到當時的顫抖。他女兒Donley說，父親這麼多年來仍受二戰的噩夢困擾。

那3名小兄妹當年3至6歲，反而是年紀最細的Giuliana Naldi記得當時情形，她從籮筐爬出來時見到Adler和另一名士兵，「他們在笑，並很慶幸沒有開槍」，而她當時還細不知道自己與死亡擦身而過，「我們都不知恐懼為何物」。Naldi還記得士兵給他們的藍白紙包裝朱古力，「我們食了很多朱古力」。Adler所屬那一連美軍留在村裡一陣子，他不時與3名孩子一起玩，指那是快樂的回憶。

因為新冠肺炎疫情封城禁足在家，Donley遂用這段時間在社交網搜尋父親舊照中的3名孩子，最先從北美退役軍人群組開始找，最後一名撰寫二戰書籍的意大利記者看見照片，他追查到Adler所屬軍團，並將照片刊登在當地報章，就這樣尋找到當年那3名小孩。4人去年12月透過視像團聚，至疫情穩定，Adler才飛往意大利見3兄妹。